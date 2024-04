Picchiano un cane e tentano di seppellirlo, ma una donna li vede e chiama la polizia

Erano tutti attorno a un cane che aveva un occhio malconcio e un cappio in fil di ferro attorno al collo. Uno di loro, uno dei pochi maggiorenni, stringeva tra le mani una pala e gli stava già scavando la fossa. Pochi minuti ancora e probabilmente quell'animale sarebbe finito sotto terra e nessuno, a parte loro, ne avrebbe mai saputo niente. Una donna però, vedendo casualmente la scena, ha deciso di non voltarsi dall’altra parte e di chiamare il 112 per chiedere l’intervento di polizia, vigili e animalisti e salvare quell’essere indifeso, probabilmente preso a bastonate prima di essere quasi soffocato.

L'episodio è accaduto ieri 18 aprile a Bagheria (Palermo), dove due ragazzi di 20 e 22 anni sono stati identificati e indagati in concorso per il reato di maltrattamenti sugli animali. Il cane, un simil pit bull di pochi anni, è stato soccorso e portato in una clinica a Palermo per le cure. "Sembra già in fase di ripresa. Ha passato la notte e ha mangiato, secondo i veterinari non sarebbe in pericolo di vita", spiega a PalermoToday Roberta Pecoraro, dell’associazione animalista Asva che insieme all'Amministrazione comunale sta seguendo a distanza il ricovero dell’animale.

La segnalazione è arrivata da una passante che si trovava vicino a un terreno privato in via Consona Scotto Lanza. Intuendo ciò che stava per succedere, la donna ha chiamato il numero unico d’emergenza e in poco tempo è arrivata una pattuglia del commissariato di Bagheria. Quasi simultaneamente anche alcuni animalisti dell'Asva. "La fortuna del povero cane - racconta Roberta Pecoraro - è quella di aver trovato qualcuno che ha deciso di non essere omertoso. Era la prima volta che vedevo una cosa del genere, un gruppo di ragazzini, fra i 14 e i 20 anni, che stava lì a guardare. Devo ringraziare i poliziotti, due angeli, perché non hanno sottovalutato l’accaduto riuscendo a salvare una vita".

Gli agenti di polizia intervenuti hanno bloccato e identificato il gruppetto di ragazzi. Non prima però di liberare il cane dal cappio stretto attorno al collo per affidarlo ai vigili urbani, nel frattempo arrivati, che lo hanno portato con l’auto di servizio in una clinica a Bonagia. "Pare che uno di questi giovani - prosegue l'animalista - si fosse messo a chiedere in zona una pala già dalla mattina, non spiegando chiaramente per cosa gli servisse. Vicino al cane, che era in una specie di capanno, c'era la buca che stava scavando. Diceva di essere convinto che il cane fosse morto, ma poi si è tradito raccontando che era cattivo perché l’aveva morso".

Il cane, risultato poi privo di microchip, è stato affidato al personale veterinario che adesso si occuperà di lui a spese dell’amministrazione comunale di Bagheria. "Immediatamente dopo i fatti - spiega l’assessore comunale bagherese con delega al Benessere degli animali, Giuseppe Tripoli - sono stato informato tramite una chat apposita perché abbiamo capito l’importanza di fare rete con le associazioni. Ci siamo mobilitati per soccorrere il cane che, una volta dimesso, potrà essere affidato ed eventualmente adottato. Speriamo che qualcuno si voglia prendere cura di lui altrimenti dovremo mandarlo in canile".

Su quanto successo in quel terreno, l’assessore preferisce non sbilanciarsi. Di una cosa però è certo: "Provo sdegno per gesti del genere e mi preoccupa che si possano compiere azioni tanto crudeli. Ancora non sappiamo come siano andate le cose e quali siano le responsabilità, le indagini sono in corso. Nel caso in cui si dovesse arrivare a un processo, valuteremo come Amministrazione se costituirci parte civile. Il nostro è un Comune animalista e stiamo cercando di fare il massimo per la tutela degli animali: con il sindaco per esempio abbiamo deciso di non ospitare più i circhi che sfruttano gli animali, provvediamo insieme all’Asp a impiantare gratuitamente i microchip, abbiamo creato al Comando della polizia municipale una sezione che si occupa proprio degli animali e presto avremo anche una sala operatoria per sterilizzare cani e gatti".