La mamma che il giorno del suo compleanno dona un rene al figlio

Nel giorno del suo compleanno, il regalo a dir poco speciale ha deciso di farlo lei, donando al figlio un rene per restituirgli una nuova vita. La storia di una mamma coraggiosa che è entrata al Policlinico di Milano per fare questo enorme dono. I due vengono da un'altra regione, dove il figlio era in cura per una grave insufficienza renale sviluppata solo pochi anni prima. Ha poco meno di 50 anni e non era in dialisi, anche se sarebbe diventata indispensabile di lì a poco. L'unica strada era il trapianto di rene, ma la lista d'attesa da donatore deceduto era lunga.

Così scoprono la possibilità della donazione da vivente. La madre risulta compatibile e in buona salute, quindi decisione è stata immediata. Si sono affidati agli specialisti della chirurgia enerale - trapianti di rene del Polclinico di Milano, guidati da Mariano Ferraresso. ''Entrambi -racconta Ferraresso- hanno dovuto perdere tra i 15 e i 20 kg di peso, mentre la mamma donatrice ha smesso di fumare dopo 40 anni i suoi due pacchetti di sigarette giornalieri''.

Il direttore generale Ezio Belleri ricorda che il primo trapianto di rene al Policlinico di Milano "è del 1969 e da allora i nostri chirurghi ne hanno fatti quasi 3.700, di cui 460 su pazienti pediatrici. Il primo intervento con un donatore vivente è del 1970 e oggi arriviamo a contarne ben 500, di cui 62 a favore di bambini con gravi patologie renali. Tra questi gesti di generosità e altruismo ce ne sono due che spiccano in particolare, due donazioni 'samaritane', in cui il donatore ha voluto dedicare uno dei propri reni a un paziente che non conosceva. Il paziente più giovane che abbiamo trapiantato aveva solo 1 anno, il più anziano 83; questo, credo, rende bene l'idea di cosa significhi lavorare ogni giorno per prendersi cura di tutti, in ogni età della vita''. Oggi, riferisce l'ospedale, madre e figlio sono tornati a casa, stanno entrambi bene e il pericolo della dialisi è ormai un ricordo.