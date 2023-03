La mamma che ogni giorno fornisce crack al figlio di 17 anni

Un ragazzo di 17 anni ogni giorno assumeva dosi di crack che gli venivano fornite dalla mamma, mentre il fratellino di 14 anni veniva assoldato per lo spaccio. La loro storia è emersa da un'operazione antidroga portata a termine dai carabinieri di Massa Carrara. Complessivamente sono state eseguite otto misure cautelari.

Una donna e il suo compagno, entrambi già noti alle forze di polizia, sono stati arrestati. Secondo la ricostruzione dei militari erano il perno di una fiorente attività di spaccio. Per gli inquirenti la coppia, con l'aiuto di complici, acquistava quotidianamente cocaina in polvere da diversi fornitori marocchini e dopo averla lavorata la dava al ragazzo, il quale iniziava anche a mostrare segni di assuefazione. Anche il fratellino 14enne del ragazzo era coinvolto negli affari della madre. Tutto però senza che il nonno materno, al quale i minori erano stati da tempo affidati, se ne accorgesse. I due ragazzi sono stati allontanati dalla casa e collocati in due distinte strutture specializzate.

Per quanto riguarda gli altri sei indagati, due sono ritenuti responsabili di concorso nelle attività di cessione di stupefacenti al minore e quattro di spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di altri soggetti. Sono state applicate misure cautelari che vanno dall'obbligo di presentazione al divieto di dimora nella provincia di Massa Carrara.