Mamma e figlia trovate morte in casa: sui corpi ferite di arma da fuoco

Erano una accanto all'altra e sui loro corpi i segni di arma da fuoco. I cadaveri di due donne, mamma e figlia, sono stati trovati in un'abitazione di Castelfranco Emilia (Modena) in una zona di aperta campagna. La madre Gabriela Trandafir aveva 47 anni, la ragazza Renata Alexandr 22. Il marito della donna, ma non papà della giovane, è stato fermato dai carabinieri. E' sospettato di duplice omicidio.

ìMamma e figlia trovate morte in casa

La scoperta dei due corpi è stata fatta dai vigili del fuoco, giunti sul posto con i carabinieri per aprire la porta dell'abitazione. Sembra che a chiamare i soccorsi sia stato lo stesso uomo poi fermato. L'ipotesi privilegiata da parte degli inquirenti è che l'uomo abbia sparato alla moglie e alla figlia di lei, ferendole morte. Dopo avrebbe dato l'allarme. Non è chiaro se le due erano ancora vive al momento della telefonata. Non si sa neppure se l'uomo si sia autodenunciato e con quale arma siano stati commessi gli omicidi.

Secondo quanto riferito da una residente e riportato da ModenaToday, la coppia non era nuova a liti e aveva scelto la strada della separazione. Proprio oggi si sarebbe dovuta celebrare l'udienza in tribunale.