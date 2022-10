Mamma e figlio trovati morti in casa

Tragedia a Cinisello Balsamo (Milano) dove ieri mattina madre e figlio sono stati trovati morti in casa. Giovedì scorso stavano bene entrambi. Avevano aperto la porta alla stessa donna che poi, tre giorni dopo, ha capito che qualcosa non andava e ha dato l’allarme.

La donna aveva 98 anni e suo figlio di 77, entrambi italiani. Sono stati trovati morti nel loro appartamento di via Villa. La richiesta d’aiuto al 112 è arrivata verso mezzogiorno dalla cugina 57enne dell’uomo. La donna, che vive al piano inferiore, non ha ricevuto risposte dopo aver bussato più volte ed è così entrata con un mazzo di chiavi che aveva, trovando i corpi dei due ormai privi di vita.

I carabinieri intervenuti sul posto hanno accertato che in casa non mancava nulla - un dettaglio che esclude una possibile rapina - e che la porta era chiusa dall'interno, una precauzione presa spesso dal 77enne per evitare che la mamma, affetta da demenza senile, si allontanasse. La 57enne che ha scoperto il dramma ha poi raccontato ai militari che tre giorni prima aveva fatto visita ai due.

È verosimile, quindi, che siano morti per cause naturali proprio tra giovedì e domenica. È possibile ipotizzare che il primo a morire sia stato l'uomo, con la mamma che non sarebbe riuscita poi a sopravvivere, ma toccherà all'autopsia togliere tutti i dubbi. L'abitazione di madre e figlio è stata posta sotto sequestro per tutti gli accertamenti del caso.