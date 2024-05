Mamma e figlio morti in casa: il cattivo odore, l'allarme dei vicini e i corpi decomposti

L'allarme è stato dato dai vicini di casa, che sentivano un cattivo odore dal pianerottolo. Poi la macabra scoperta. I due corpi erano a terra, vicino a loro anche dei coltelli. All'interno di un'abitazione in via Antonio Gramsci a Chiaravalle, comune in provincia di Ancona, sono stati trovati senza vita una donna di 79 anni e suo figlio di 54 anni (italiani), poco dopo le 19 di ieri sera, mercoledì 15 maggio. Le vittime sono Loredana Molinari e Maurizio Bucciarelli. Persone molto riservate, a detta dei vicini. Una delle possibilità prese in considerazione dagli inquirenti è che si tratti di un omicidio seguito da un suicidio, ma le indagini condotte dai carabinieri sotto il coordinamento del pm di turno Ruggiero Dicuonzo sono ancora in corso per confermare questa ipotesi. Andrà fatta chiarezza.

Maurizio Bucciarelli e Loredana Molinari: mamma e figlio trovati morti a Chiaravalle

Il medico legale ha fatto un primo esame delle salme sul posto: sui cadaveri sono state rilevate ferite da taglio e nella casa sono stati trovati sangue e coltelli. La scoperta è avvenuta dopo una segnalazione di alcuni vicini che avvertivano un forte odore proveniente dalla casa. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco: la porta dell'abitazione non presentava segni di effrazione. La morte di madre e figlio risalirebbe ad alcuni giorni fa.

L'anziana non sembrava soffrire di problemi di salute ed era autosufficiente, lui era un impiegato di banca. I due, secondo il racconto di alcuni vicini di casa, erano molto uniti, ma raramente uscivano dal loro appartamento. Da giorni nessuno li aveva più visti e per questo sono stati allertati i soccorsi. Quando forze dell'ordine e vigili del fuoco sono entrati nel loro appartamento di via Gramsci li hanno trovati in un avanzato stato di decomposizione.

L'appartamento è stato sequestrato, mentre i corpi di Maurizio Bucciarelli e Loredana Molinari sono stati portati all'obitorio dell'ospedale regionale di Torrette. L'autopsia sui corpi delle vittime dovrebbe essere eseguita oggi: gli esami sono stati disposti per determinare le cause precise della morte e la sequenza degli eventi che hanno portato alla tragedia.