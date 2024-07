Vanno in spiaggia, poi il buio: mamma e figlio scomparsi nel nulla

Sono ore di ansia e apprensione. Una mamma e suo figlio sono scomparsi a Riva del Garda, rinomata località turistica sulla sponda nord del lago di Garda, nella provincia autonoma di Trento. L'allarme è scattato nella serata di ieri, martedì 16 luglio, quando i due non hanno fatto rientro a Rovereto (Trento), dove abitano, dopo una giornata passata sulle spiagge del lago. Sono spariti nel nulla. Sono state subito attivate le ricerche, per ora infruttuose.

Mamma e figlio di Rovereto scomparsi dopo una giornata al lago a Riva del Garda

Si tratta di una donna di 56 anni e del figlio di 19. Non vedendoli rientrare a casa e non riuscendo a rintracciarli al telefono dopo le ore trascorse al lago per un bagno, il marito della 56enne ha allertato i carabinieri denunciando la scomparsa dei due. Secondo quanto emerso finora, stando ai segnali captati dalle celle telefoniche, i due sarebbero scomparsi nell'area di Punta Lido. L'ultima localizzazione di mamma e figlio sarebbe avvenuta nella zona della "spiaggia dei Sabbioni": è qui che per il momento sono al lavoro le squadre di soccorritori specializzate nella ricerca in acqua.

Le ricerche sono coordinate dai carabinieri e stanno coinvolgendo anche nella giornata di oggi, mercoledì 17 luglio, i vigili del fuoco, la guardia costiera e i sommozzatori che stanno scandagliando le acque del lago. Le autorità stanno continuando a perlustrare la zona, nella speranza di ritrovare i due scomparsi vivi e di riportarli a casa. I primi sommozzatori si sono già calati nelle acque del lago senza trovare nulla.