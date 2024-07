Mamma e figlio sequestrati all'ingresso dell'asilo: minacciati e portati via in auto

Un uomo irrompe nella loro auto, li immobilizza, si mette del volante e inizia a guidare a tutta velocità urlando e minacciandoli con un coltello. È un vero e proprio incubo quello vissuto da una donna albanese di 26 anni e del suo bimbo di cinque, che sono stati sequestrati nel pomeriggio del 5 luglio nel Padovano. A salvare donna e bambino sono stati i carabinieri, che sono riusciti a bloccare e arrestare l'uomo.

Secondo quanto reso noto, la giovane mamma di Borgoricco (Padova) stava accompagnando all'asilo il figlio. Improvvisamente un uomo l'ha minacciata con un coltello e bloccata, poi ha immobilizzato sia lei sia il figlio con delle fascette in plastica alle caviglie. Si è quindi messo al volante e ha iniziato a guidare. A dare l'allarme è stato il marito della donna che, non vedendola rincasare, ha chiamato il 112. I carabinieri di Cittadella (Padova) sono riusciti a mettersi in contatto con la 26enne. La donna, minacciata dal suo rapitore, ha risposto in maniera evasiva. Era evidente che qualcosa non andava, così l'alert di ricerca è stato esteso a tutto il Veneto e alle regioni limitrofe.

I carabinieri hanno intercettato l'auto in fuga ed è nato un inseguimento terminato a Grigno (Trento). Qui mamma e figlio sono stati liberati mentre il rapitore, un cittadino albanese di 33 anni che vive nel Trevigiano, è stato arrestato. Deve rispondere di sequestro di persona, rapina aggravata, minaccia aggravata, violenza privata e violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento. È emerso che a carico dell'uomo era già stato emesso un divieto di avvicinamento.