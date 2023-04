Mamma si getta dal balcone con il figlio in braccio: lei muore, il bimbo è grave

A Celano (L'Aquila) una mamma di 35 anni è precipitata da un balcone con in braccio il figlio di 5 anni: la donna è morta sul colpo, mentre il bimbo è in gravi condizioni ricoverato nell'ospedale San Salvatore del capoluogo abruzzese. Secondo una prima ricostruzione, nelle prime ore di sabato mattina la donna si sarebbe gettata dal balcone di casa con in braccio il bambino. Sul posto, in località Terrazze, sono giunti i carabinieri, il personale del 118 e i vigili del fuoco.

"È una tragedia. La donna aveva la stessa età di mia moglie. La conoscevo benissimo, conoscevo anche i suoi genitori. Siamo sconvolti", ha commentato il sindaco di Celano, Settimio Santilli.