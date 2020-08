Va a trovare la mamma in ospedale: la figlia scopre che è morta da tre giorni

Morta da tre giorni, ma l'ospedale si dimentica di avvisare la famiglia: è successo all'ospedale di Venaria Reale, Torino. La loro mamma, Maria Greco di 91 anni, residente ad Alpignano, era morta venerdì 24 luglio, ma dall'ospedale si erano dimenticati di avvisare le sue due figlie. E così una di loro se n'è accorta per caso soltanto lunedì 27, quando si è presentata al presidio sanitario con i documenti per trasferirla in una residenza per anziani.

Muore in ospedale, ma i sanitari si dimenticano di avvisare le figlie

L'Asl To3, che gestisce l'ospedale, ha avviato un'indagine interna per chiarire quello che è accaduto ed ha inviato una lettera di scuse alla famiglia, che ha chiesto di avere copia delle cartelle cliniche. Si è trattato evidentemente di un disguido organizzativo della struttura. La signora non aveva il coronavirus. Era stata ricoverata all'ospedale di Rivoli il 2 luglio con una polmonite e una grave insufficienza respiratoria ed era stata sottoposta a tre tamponi tutti risultati negativi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Due giorni dopo il ricovero era stata trasferita nel nuovo ospedale di Venaria Reale. Per le norme anti-contagio, le figlie erano riuscite a vederla soltanto due volte ed erano state costrette ad attendere notizie dai sanitari, che però non sono arrivate. "Avevano provato a informarsi telefonicamente anche nel fine settimana in cui l'anziana è morta, ma nessuno aveva risposto loro", scrive TorinoToday.