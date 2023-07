Mamma orsa e il cucciolo inseguiti in auto: ricompensa da 500 euro per chi denuncia 

Una mamma orsa che corre terrorizzata insieme al suo cucciolo per le strade di Roccaraso, in provincia dell'Aquila, inseguita da un'auto e ripresa con il cellulare. Un filmato che nei giorni scorsi è finito sui social, scatenando l'ira delle associazioni animaliste. L'orsa Bambina, questo il suo nome, nei giorni successivi all'inseguimento avrebbe perso i suoi due cuccioli. Secondo la direzione del parco non sono ancora chiare le motivazioni della sparizione dei cuccioli che potrebbero essersi spersi proprio a causa dell'inseguimento oppure potrebbero essere anche stati aggrediti e uccisi da un orso maschio che si trova proprio nella zona di Roccaraso.

Intanto, per rintracciare i responsabile di questa ennesima bravata, sono scesi in campo gli animalisti dell'Aidaa, l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, che hanno deciso di sporgere denuncia contro gli ancora ignoti automobilisti autori dell'inseguimento e del video postato poi sui social ma anche di offrire una ricompensa di 500 euro a chi aiuterà a individuarli e a farli condannare. Infatti, se fosse necessario chiarirlo ulteriormente, un comportamento del genere è assolutamente scorretto e pericoloso, soprattutto per la fauna selvatica e gli orsi che vivono sul territorio.

