Anche minorenni, tra cui un bambino di 9 anni, venivano impiegati per lo spaccio di sostanze stupefacenti a Irsina, in provincia di Matera. È un dettaglio emerso dall'operazione "Coppia di regine", coordinata dalla Dda di Potenza, che oggi ha portato a sette arresti e ventuno fermi. I 28 indagati sono accusati, a vario titolo, di aver fatto parte di due associazioni dedite al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, hashish e marijuana. Tra le persone arrestate G.G. di Irsina, ritenuta a capo di uno dei due gruppi operanti a Irsina e Gravina in Puglia (Bari). Secondo quanto reso noto dal procuratore distrettuale di Potenza, Francesco Curcio, per le attività di spaccio la donna impiegava pure minorenni, tra cui i due figli, uno dei quali di nove anni.

La mamma che faceva spacciare droga al figlio di 9 anni

È stata denominata "Coppia di regine" l'operazione antidroga nelle province di Matera e di Bari che oggi ha portato all'arresto di 26 persone per traffico di sostanze stupefacenti. Due i gruppi sgominati, uno con base a Irsina (Matera) e l'altro a Gravina in Puglia (Bari), legati da interessi economici. Dalle indagini, coordinate dalla Dda di Potenza e di Bari, è emerso il ruolo di guida delle donne, per entrambi i gruppi.

L'indagine è partita dalla ricostruzione di un giro di spaccio di droga in provincia di Matera, poi si è estesa alla limitrofa provincia di Bari, e sono diventate due le direzioni distrettuali antimafia a coordinare le attività investigative. È stato ricostruito un ingente volume di traffico di sostanze stupefacenti, il "core business" dell'attività illecita. Ricostruito anche un singolo caso di usura, contestato ad alcuni indagati, per aver richiesto la restituzione di un piccolo prestito imponendo interessi elevatissimi, circa il mille per cento.