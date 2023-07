Mamma strangola il figlio di un anno poi chiama i soccorsi ma è troppo tardi

Una donna di 44 anni ha strangolato e ucciso il figlio di un anno nella loro abitazione a Voghera, in provincia di Pavia. È successo intorno alle 9 in via Mezzana. Dai prima accertamenti, sembra che sia stata la stessa donna a chiedere l'intervento dei soccorsi chiamando il 112: all'operatore avrebbe confessato quanto appena successo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo.

La donna, che avrebbe agito in preda a un raptus, si trova ora in ospedale al Policlinico San Matteo e ricoverata in psichiatria in attesa che la Procura di Pavia prenda provvedimenti nei suoi confronti. Sulla vicenda indagano i Carabinieri che hanno sottoposto la donna a "fermo come indiziata di delitto". A quanto si è appreso la donna si trovava da sola a casa mentre il marito era al lavoro.

