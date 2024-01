La mamma che si lancia nel vuoto con la figlia di 6 anni, l'addio su Facebook e le urla della piccola

Una tragedia annunciata quella che si è consumata oggi, lunedì 8 gennaio, poco fuori dal centro storico di Ravenna dove una donna si è lanciata dall'ottavo piano di una palazzina trascinando giù con sé la figlia di appena sei anni e il loro cane. La bimba e l'animale hanno perso la vita, la donna è in ospedale. Poco prima di compiere l'estremo gesto aveva pubblicato un lungo post di sfogo sul proprio profilo Facebook.

Come spiega Chiara Tadini su RavennaToday, la donna - che si trova ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni disperate - ha usato il social network per sfogare la sua frustrazione e lasciare una sorta di biglietto d'addio. "Perché ho dovuto farlo? Padre violento e aggressivo. Nessuno me lo tiene lontano. Mi perseguita", scrive. La 41enne lancia invettive contro familiari e altre persone, dice di essere stata ricoverata e avere assunto psicofarmaci contro la sua volontà, di aver subito dei Tso (trattamenti sanitari obbligatori, ndr) e di essere stata allontanata "in maniera ingiustificata" dalla figlia, a suo dire vittima delle violenze anche lei insieme al loro cane, un barboncino toy di nome Jessy. Ringrazia invece le amiche: "Capite e mi date affetto, comprendete la banale realtà e non nascondete sotto al tappeto le evidenze più squallide".

Pensieri che, nell'insieme, risultano confusi e che aprono uno squarcio su un contesto che è al vaglio degli inquirenti. Si lavora infatti per ricostruire la vita della donna e i suoi contatti, in particolare quelli delle ultime ore. Da verificare anche se fosse seguita dal centro di salute mentale.

Teatro della tragedia uno stabile di via Dradi. La facciata dell'edificio è cinturata da una impalcatura dei lavori del Superbonus. Il tonfo della caduta è stato udito dal palazzo di fronte. Una vicina avrebbe sentito la bambina gridare mentre a scoprire i corpi e dare l'allarme sono stati gli operai al lavoro nel cantiere.

"Apprendo con sgomento e tanta tristezza della terribile tragedia che ha colpito questa mattina la nostra città - scrive in una nota il sindaco, Michele de Pascale - Per circostanze in via di accertamento una donna, al momento ricoverata al Bufalini, si è gettata dal nono piano con sua figlia, la quale è deceduta nell’impatto. Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari e le forze dell'ordine. Ai familiari della bimba e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze mie e di tutta la nostra comunità".