La giovane mamma che uccide i due figli neonati con un cuscino: "Non sopportava i loro pianti"

Non sopportava il pianto dei suoi figli appena nati e così li ha uccisi. Questa la terribile accusa mossa a una donna di 27 anni, di origini indiane ma residente fin da bambina a Pedrengo (Bergamo), arrestata dai carabinieri per duplice infanticidio. I delitti sono avvenuti a distanza di un anno. Il 15 novembre 2021 è stata uccisa la figlioletta di appena 4 mesi, poi il 25 ottobre 2022 il decesso del figlio di due mesi. Inizialmente si era pensato a decessi per cause naturali, ma la morte del secondo figlio ha insospettito i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Oggi, 4 novembre, l'arresto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La giovane mamma risponde di duplice omicidio volontario. I carabinieri spiegano che le indagini sono state avviate poco la morte del secondo figlio. Quel giorno, il personale del 118 è intervenuto a casa della donna a Pedrengo (Bergamo) ma ha solo potuto accertare la morte del piccolo. La tenera età e le analogie con la precedente prematura morte della prima figlia della donna, avvenuta meno di un anno prima, hanno insospettito gli inquirenti.

L'autopsia sul corpo del bimbo (gli esiti sono stati consegnati nel mese di febbraio 2023, ndr) ha svelato che era morto per "asfissia meccanica acuta da compressione del torace". Per gli inquirenti era stato volontariamente soffocato: "l'obiettivo di causare la morte del bambino".

A questo punto è stato riaperto il caso della morte della prima figlia. Anche in quell'occasione a casa era presente solo la madre, la quale aveva riferito di aver dato il latte alla bambina e di averla fatta digerire in braccio fino a farla addormentare, per poi constatare, dopo essersi fatta una doccia, che la piccola, distesa nella propria culla, era diventata cianotica e non respirava più.

Il medico intervenuto aveva ritenuto quanto accaduto compatibile con la cosiddetta "morte in culla" senza disporre autopsia. Con la riapertura delle indagini è stata disposta la riesumazione e l'ispezione cadaverica. Questo esame non è andato a buon fine per il deperimento del corpo, ma sentendo medici specialisti e amici della donna e analizzando i documenti sono emersi "gravi indizi di colpevolezza a carico della donna".

In particolare sono emerse "le dichiarazioni discordanti fornite dall’indagata nel corso del tempo, che non avevano trovato corrispondenza con quanto accertato dai carabinieri: la bambina, sebbene nata pretermine e leggermente sottopeso, all'atto delle dimissioni dal nido e nelle successive visite pediatriche era una bambina sostanzialmente sana, come il fratello: pertanto la morte era verosimilmente avvenuta non per cause naturali, ma per asfissia, così da non lasciare sul cadavere segni esteriori visibili all’esame esterno, ma al tempo stesso compatibile sia con una condotta omicida analoga a quella utilizzata dall'indagata nei confronti del secondogenito, sia con l’utilizzo di un cuscino, a cui la donna aveva fatto riferimento, indicandolo quale possibile causa del soffocamento accidentale della piccola, solo dopo aver appreso delle indagini a proprio carico".

Per gli inquirenti la donna ha ucciso i propri figli "per l'incapacità di reggere alla frustrazione del pianto prolungato dei bambini, escludendone la possibile connotazione colposa". I carabinieri precisano che "non è emerso, dall'esame della documentazione sanitaria dell'indagata prima e dopo gli eventi criminosi, un disturbo di tipo psichico della donna, pertanto si ritiene che la stessa abbia agito nella piena capacità di intendere e di volere, apparendo lucida, ben orientata, con grande capacità di linguaggio, razionalizzazione e freddezza, caratteristiche palesate, tra l’altro, nell'organizzazione della propria difesa, dopo aver scoperto di essere sospettata dei due infanticidi".

Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per "la spiccata pericolosità sociale" dell'indagata e il concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato".

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp