La mamma accusata di avere ucciso i suoi figli neonati: "Erano tenuti come gioielli"

"Ho sempre detto che non sarei riuscita a sopravvivere se anche il mio secondo bimbo mi avesse lasciato...". Sono le parole che Monia Bortolotti, 27 anni, ha scritto una ventina di giorni prima di essere arrestata a Bergamo per duplice infanticidio. La donna è accusata di avere ucciso, a distanza di un anno l'uno dall'altro, i suoi figli neonati: prima Alice di 4 mesi e poi il fratellino Mattia di due mesi.

La donna il 13 ottobre ha postato un lungo messaggio su una pagina Facebook dedicata alla "Sids awarness", cioè alla cosiddetta morte in culla. La morte della prima figlia era infatti stata archiviata come "morte in culla". Poi, dopo la morte del secondo bimbo, i carabinieri si sono insospettiti e sono scattate le indagini che hanno portato all'arresto.

"Vado avanti - scrive la donna - solo per proteggere l'amore immenso che provo per i miei bimbi dalle accuse della procura, perché i miei bimbi erano tenuti come gioielli, erano perfetti, erano la gioia che cercavo da una vita". E ancora: "Non riesco a concepire nemmeno la violenza verbale, tanto meno quella fisica, su nessun essere vivente, tanto meno i miei bambini! E ormai vivo per difendere il mio amore, perché se devo pensare a come sto veramente, io sono morta da tempo.... insieme ai miei angioletti, il mio cuore è con loro, la mia casa sono loro, non trovo più posto per me qui".

La indagini hanno messo in relazione il decesso della bimba, il 15 novembre 2021, con quello del fratellino, il 25 ottobre 2022. Per l'accusa è stata la madre a soffocarli "per l'incapacità di reggere alla frustrazione del pianto prolungato dei bambini, escludendone la possibile connotazione colposa".

I carabinieri precisano che "non è emerso, dall'esame della documentazione sanitaria dell'indagata prima e dopo gli eventi criminosi, un disturbo di tipo psichico della donna, pertanto si ritiene che la stessa abbia agito nella piena capacità di intendere e di volere, apparendo lucida, ben orientata, con grande capacità di linguaggio, razionalizzazione e freddezza, caratteristiche palesate, tra l’altro, nell'organizzazione della propria difesa, dopo aver scoperto di essere sospettata dei due infanticidi".

