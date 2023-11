"Io, violentata e nascosta sei ore tra le spine, nuda. Sono scappata pensando a mia figlia"

Le botte e la (presunta) violenza in un casolare abbandonato, poi la fuga tra i campi, di notte, con il terrore di essere raggiunta di nuovo dal presunto stupratore. Ha deciso di affidare il suo sfogo ai social la donna di 31 anni che ha denunciato di aver subìto uno stupro la notte del 1° novembre scorso a Priverno, comune in provincia di Latina. L'uomo, un 22enne tunisino, regolare in Italia e con un lavoro da muratore, incensurato, è stato poi arrestato dai carabinieri per violenza sessuale: ora si trova in carcere, ma nega le accuse. "Era un conoscente. Avevo fretta di tornare da mia figlia. Ho accettato il passaggio. E ho sbagliato. Ma solo per questo è stato giusto subire tutto ciò?", scrive oggi la donna, una giovane mamma.

Nel suo racconto in un post social, la ragazza ha ammesso che i due erano conoscenti, e che lei ha accettato un passaggio solo per la fretta di tornare a casa dalla sua bambina. Poi l'aggressione, che lei ha deciso di rievocare pubblicamente. "I suoi urli, la sua violenza carnale, i suoi pugni in testa… ho reagito nel momento in cui ero sicura di non sbagliare e di riuscire a scappare. Ho sopportato il freddo nuda sei ore in mezzo alle spine e agli alberi per non farmi trovare, perché mi ha cercata per ore - racconta -. Quando non mi ha più cercata, e quando sentivo che il mio corpo non si muoveva più perché intorpidito dal freddo e dallo choc, pur di trovare un'uscita sicura dove poter chiedere aiuto, mi sono portata avanti al petto tutti gli alberi, rami e spine camminando al buio pesto. Sapete perché? Per tornare da mia figlia! La mia unica ragione di vita".

"Quell'essere non conosceva la forza di una mamma"

"Per sei interminabili ore bloccata lì - prosegue il post della donna - non ho mai dubitato che sarebbe andato tutto bene. Ho il corpo ricoperto di ferite, ma non è stato nemmeno un pizzico rispetto al dolore della lontananza di una madre dalla propria figlia. Non sono io che mi devo vergognare! Ma quell'essere, che credeva che avrebbe schiacciato una donna. Forse è riuscito a farmi del male, ma non conosceva la forza di una mamma. E questa frase la dedico a lui: non ti farò vincere nemmeno un giorno di più regalandoti la mia tristezza o il mio dolore".

Cosa è successo quella notte? Sono tanti gli elementi ancora da approfondire da parte dei militari che indagano sul caso. Secondo la ricostruzione fatta finora dagli investigatori, il giovane, senza fissa dimora, nella serata del 1° novembre mentre viaggiava a bordo della sua moto avrebbe avvicinato la vittima offrendole un passaggio a casa, salvo poi condurla in una zona isolata del paese, dove l'avrebbe costretta ad entrare in un edificio abbandonato, per poi spogliarla con la forza e violentarla.

La ragazza è però riuscita a fuggire: è stata soccorsa da un passante mentre vagava seminuda e poi portata in ospedale, al Santa Maria Goretti di Latina. I medici che l'hanno visitata avrebbero accertato la violenza subìta, prima di dimetterla con una prognosi di 10 giorni, riscontrando un trauma cranico, contusioni ed escoriazioni multiple. Dopo gli accertamenti medici, il soccorritore ha poi accompagnato la 31enne dai carabinieri della stazione di Priverno per sporgere denuncia. Dopodiché il 22enne è stato rintracciato in un appartamento in paese e arrestato.

La versione del ragazzo accusato

Adesso si trova nel carcere di Latina. Ieri mattina è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina Mario La Rosa e, assistito dall'avvocato Guerrino Maestri, ha risposto alle domande negando tutte le accuse: "Nessuna violenza, io ero al bar. E avevamo una storia". Secondo la sua versione, lui e la ragazza si stavano frequentando da una ventina di giorni. Quella sera - ha detto - lui era uscito di casa lasciando lei nell'abitazione, ma quando era rientrato la ragazza non c'era più. Dopo l'interrogatorio, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Daria Monsurrò, il gip ha disposto per il ragazzo la custodia cautelare in carcere.

