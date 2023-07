Due fratellini di 6 e 7 anni trovati morti nel vascone d'irrigazione

Sono stati ritrovati morti i fratellini romeni di 6 e 7 anni dispersi da ore a Manfredonia (Foggia). Sono caduti, non è chiaro come, in un vascone per l'irrigazione profondo 3 metri, e non hanno avuto scampo. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno parlato di "intervento drammatico". L'invaso è in una campagna tra Manfredonia e Zapponeta, in località Fonterosa, e ha forma quadrata con dimensioni di 40 metri per 40 metri e profondità di circa 3 metri. Un'ipotesi al vaglio è che siano entrati per fare il bagno nel bacino per la raccolta di acqua e non siano più riusciti a risalire.

L'allarme era stato lanciato dai genitori che non li avevano più visti tornare a casa nel pomeriggio. Nel buio della sera, sono state poi viste le ciabattine dei due piccoli vicino alla grande vasca. Si è fatto strada uno scenario da incubo. Nella notte, la conferma della tragedia con la scoperta dei cadaveri. I vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia hanno trovato i corpi dopo lunghe ricerche anche con l'aiuto di una squadra di esperti sommozzatori e con l'aiuto delle fotoelettriche, trattandosi di una zona poco illuminata.

Continua a leggere su Today.it...