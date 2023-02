Mangia una brioche alla crema e ha uno shock anafilattico

A Merate (Lecco) una studentessa di 23 anni ha rischiato di morire per uno shock anafilattico avuto dopo aver mangiato una brioche alla crema. L'episodio è avvenuto il mese scorso, quando la giovane era stata ricoverata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Leopoldo Mandic dopo essersi sentita male per una reazione allergica. Secondo quanto emerso finora, la studentessa non avrebbe mai manifestato intolleranze alimentari, né altre allergie. Nei giorni scorsi, i Nas (nuclei antisofisticazioni e sanità dei carabinieri) di Brescia hanno sequestrato la sua cartella clinica.



La ragazza era stata ricoverata dopo aver mangiato un boccone di una brioche al bar. Aveva la pressione estremamente bassa, il cuore che pompava velocemente per cercare di compensarla e non riusciva a respirare a causa della gola gonfia. La ragazza è stata salvata dal tempestivo intervento dei medici, che le hanno somministrato una dose di adrenalina e l'hanno intubata per liberare le vie respiratorie. Al momento, si ipotizza che a scatenare il suo malore sia stata proprio la reazione allergica al cornetto farcito di crema.

Non è stata avviata alcuna indagine e non risultano esserci indagati. Tuttavia sono in corso gli accertamenti del nucleo antisofisticazione dei carabinieri. L'intento è verificare che il prodotto non fosse scaduto o adulterato: per questo i Nas hanno chiesto le cartelle cliniche di altri pazienti ricoverati per reazioni allergiche. È massima infatti l'attenzione dopo il caso della ragazza morta all'ospedale San Raffaele di Milano, dopo dieci giorni di coma, a causa di uno shock anafilattico. La ragazza aveva mangiato un tiramisù vegano che si sospetta contenesse tracce di latte, a cui era allergica fin dalla nascita.