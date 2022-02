Manifestazione contro la camorra a Frattaminore, don Patriciello: "Ma la gente dove sta?"

Nella giornata di ieri, a Frattaminore, erano presenti una decina di sindaci del Napoletano per la manifestazione anticamorra avvenuta in un territorio, quello dell'area nord di Napoli, dove ormai si vive nel terrore. Un presidio per portare la solidarietà all'amministrazione locale e alla comunità dei cittadini dopo l'esplosione di quattro ordigni. Il sindaco di Frattaminore, Giuseppe Bencjvenga, ha annunciato che lunedì prossimo, accompagnato da don Maurizio Patriciello, si recherà dal Prefetto di Napoli.

Don Maurizio Patriciello: "Ma la gente dove sta?

"Ma la gente dove sta? Qui, tolti i giornalisti e i fotografi, siamo pochi". Lo ha detto don Maurizio Patriciello, il prete di Caivano noto per le battaglie contro le conseguenze della Terra dei Fuochi, che sta partecipando in piazza con il senatore Sandro Ruotolo ad una manifestazione a Frattaminore (Napoli) indetta dopo l'esplosione di quattro ordigni, esplosioni avvenute nei giorni scorsi. "Forse la gente ha paura? O si è abituata a questo clima?" ha aggiunto don Maurizio ritenendo che entrambe le ipotesi "abbiano diritto di cittadinanza".

"Se salterà un bambino per una di queste bombe - ha detto ancora - chi ci darà il coraggio poi di andare a dormire?" "Non è il momento di stare a casa" ha concluso evidenziando che "ad un problema immediato bisogna dare delle risposte immediate".

La scarcerazione di Giuseppe Monfregolo

La scarcerazione di Giuseppe Monfregolo è dovuta alla non esecutività della pena comminata in primo grado per estorsione ai danni degli imprenditori di Arzano e, ovviamente, questo non farà altro che aggravare ulteriormente una situazione già “esplosiva” in città. Sul territorio di Arzano, negli ultimi mesi, è avvenuta una guerra. Ci sono stati agguati, attentati incendiari e bombe; tutto finalizzato alla riconquista della leadership delle attività illecite. Occorrono, quanto prima, risposte ferme e concrete. Non è accettabile che gli abitanti dell’area nord di Napoli siano costretti a rimanere ancora a lungo in quella che, ormai, è da ritenersi a tutti gli effetti una pericolosissima polveriera. Smettiamola di piangere vittime innocenti quando ormai il danno è fatto. Lo Stato, per una volta, intervenga per prevenire invece che per curare.