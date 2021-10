La manifestazione per il clima con Greta Thunberg

Una calda mattinata di protesta quella di venerdì 1 ottobre a Milano dove è prevista una grande marcia di protesta per il clima con la partecipazione dell'attivista svedese Greta Thunberg da qualche giorni in Italia in occasione della PreCop26. Greta nelle scorse ore aveva lanciato un appello ai ragazzi: "Venite allo sciopero".

La manifestazione per il clima oggi a Milano

Alla manifestazione di Milano saranno presenti tanti studenti ma anche una delegazione di attivisti internazionali di FridaysforFuture. La manifestazione partirà da Largo Cairoli ma gli attivisti hanno segnalato altri due punti di ritrovo: Bastioni di Porta Venezia e Piazzale Lotto. Successivamente il serpentone attraverserà tutto il centro di Milano passando da Piazza Affari, Conciliazione, risalirà da via Monte Rosa e arriverà intorno alle 12.30 in piazzale Damiano Chiesa, angolo via Colleoni, dove ci sarà il palco per il discorso finale.

Poco prima dell'inizio del corteo Greta Thumberg, insieme a una ventina di attivisti tra cui Vanessa Nakate, si sono seduti in cerchio per terra poco prima dell'inizio del corteo. Hanno fatto un video, foto e hanno gridato slogan come "we want climate justice", vogliamo la giustizia climatica

Greta Thunberg e Vanessa Nakate al Friday for Future Youth 4 Climate

Nella notte gli attivisti hanno bloccato gli accessi della Borsa di Milano con reti di ferro, catene e lucchetti, montando decine di tende nello spazio prospicente Palazzo Mezzanotte.

La protesta, firmata da Rise Up 4 Climate Justice e di altre realtà della Climate Justice Platform, ha solo un obiettivo: bloccare il "simbolo nazionale di quel capitalismo finanziario che storicamente contribuisce alla devastazione ambientale e alla distribuzione diseguale delle ricchezze", spiegano gli attivisti attraverso una nota su Facebook. L'iniziativa è contigua ai blocchi del traffico della Pre-Cop di giovedì mattina, blocchi che sono proseguiti per l'intera giornata in diverse zone della città e che hanno causato qualche tafferuglio con le forze dell'ordine.

Il corteo dei giovani attivisti contro il cambiamento climatico ha raggiunto Piazza Affari dopo numerose pause, tra cui un prolungata in Piazza Cordusio davanti al palazzo delle Assicurazioni Generali. Ad accogliere la manifestazione guidata da Greta Thunberg e Vanessa Rakate uno striscione con sopra scritto 'O la Borsa o la vita'. Poco prima di raggiungere il Palazzo della Borsa gli attivisti hanno cantato in coro saltellando 'chi non salta Cingolani è', riferendosi al Ministro della Transizione Ecologica.

Un momento della manifestazione del Justice Climate Platform in occasione del Fridays for future, Milano, 1 Ottobre 2021 ANSA / Paolo Verdura

Una manifestazione per il clima è attesa anche sabato 2 ottobre con un corteo Global March for Climate Justice che partirà intorno alle 15:00 da Largo Cairoli e attraverserà tutto il centro di Milano.