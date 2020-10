Due agenti del Reparto Mobile sono rimasti feriti durante gli scontri con i manifestanti anti-coprifuoco nel corso del corteo di protesta che ieri sera si è snodato da piazza del Popolo a piazzale Flaminio e lungotevere delle Navi. Entrambi gli agenti hanno riportato contusioni lievi, uno è stato portato in ospedale non in gravi condizioni.

Roma: gli scontri alla manifestazione di Forza Nuova contro il coprifuoco

L'agenzia di stampa Dire racconta che tutto ha avuto inizio pochi minuti dopo la mezzanotte, quando sono stati accesi alcuni fuochi d'artificio. In quel momento un gruppo di manifestanti, circa un centinaio, ha attaccato le forze dell'ordine, per poi disperdersi nelle vie intorno a piazzale Flaminio, con un fitto lancio di pietre e bottiglie verso gli agenti. Alcuni cassonetti sono stati messi in mezzo alla strada, altri dati alla fiamme, mentre diversi motorini sono finiti a terra. Esplosi anche diversi petardi e bombe carta. Le forze dell'ordine hanno risposto con alcune cariche, disperdendo i manifestanti lungo tre vie di fuga. La situazione è lentamente tornata alla calma. Non sono mancati attacchi nei confronti dei giornalisti, contro i quali sono state lanciate diverse bottiglie.





La pagina facebook di LocalTeam ha pubblicato una serie di video che illustrano gli scontri. Almeno dieci, portati in questura per gli scontri di questa sera in centro, a Roma. Sarebbero tutti italiani e appartenenti a gruppi ultras.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il corteo anti coprifuoco, annunciato con un tam tam sui social già nella giornata di oggi, si è sciolto quasi del tutto e la situazione, diventata critica con gli agenti del Reparto mobile costretti a caricare in piazza del Popolo, sembra ora esser tornata alla normalità.