Manifestazione a Roma contro le misure anti Covid: 11 fermati

Una manifestazione non preavvisata si è tenuta oggi domenica 15 novembre 2020 a piazza Venezia a Roma. Circa trecento persone hanno raggiunto la piazza riunendosi davanti all'altare della Patria per protestare contro le misure anti Covid. I manifestanti si erano radunati in piazza Bocca della Verità "per dire NO al blocco del Paese, per dire NO ai tanti lavoratori che stanno perdendo la propria occupazione, per dire NO alla DITTATURA messa in atto da politici compiacenti alle Lobby Internazionali".

Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, tra loro gilet arancioni, ultras e appartenenti a Forza Nuova. La polizia ha allontanato i manifestanti che hanno opposto resistenza.

Undici i fermati dagli agenti: saranno denunciati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e manifestazione non autorizzata.

Piazza Venezia. Manifestazione già sciolta con un deciso e fulmineo intervento delle forze dell’ordine. pic.twitter.com/c2A7pDfZYN — Paolo Poggio (@paolopoggio) November 15, 2020