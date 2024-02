Diversi trattori stanno manifestando per le strade di Milano

Si allarga a Milano la protesta degli agricoltori. Dieci trattori del presidio di Melegnano hanno lasciato la cittadina dell'hinterland per sfilare per le strade di Milano. Le macchine agricole sono entrate in città intorno alle 15.45 quando hanno superato Rogoredo suonando i clacson e facendo rombare i motori.

Successivamente hanno imboccato Corso Lodi e viale Abruzzi per poi arrivare attraverso via Vitruvio in piazza Duca d'Aosta (davanti alla Stazione Centrale di Milano). Intorno alle 16.45 hanno bloccato la strada davanti al Pirellone che si immette in via Vittor Pisani. Il traffico nella zona è parzialmente in tilt.

Sui macchinari, tutti addobbati col tricolore, ci sono diversi slogan: “Incolti sarete voi, non la terra”, “State distruggendo il nostro futuro" "No agricoltori, no cibo, no futuro", "Noi 4% incolto, voi 100% incolti". La manifestazione è seguita a vista dalla polizia, presenti sia col reparto mobile che con gli agenti del commissariato Venezia. Sul posto anche i "ghisa" che stanno gestendo il traffico. Questa mattina tutti gli agricoltori radunatisi a Melegnano, circa una cinquantina, hanno dato vita a un corteo da Melegnano a San Giuliano.

La protesta degli agricoltori alle porte di Milano

Gli agricoltori del milanese hanno iniziato a protestare nella giornata di martedì 30 gennaio, quando si sono ritrovati in un prato accanto alla barriera di Milano Sud a Melegnano.

I manifestanti, provenienti in particolare dalle province di Milano, Pavia e Lodi, sono guidati dal coordinamento nazionale di 'Riscatto Agrario'. Filippo Goglio, organizzatore del presidio, ha spiegato: "Andando avanti così rischiamo tutti, prima o poi, di chiudere - aveva spiegato nei giorni scorsi -. Non siamo contro il Governo: siamo per l'Italia. Ecco perché come simbolo della nostra battaglia abbiamo scelto la bandiera italiana con il trattore raffigurato". Tra i motivi della mobilitazione anche il no alle carni sintetiche e la difesa del made in Italy.

Sempre nel pomeriggio di martedì gli agricoltori avevano dato vita a un corteo sulla provinciale Binasca e sulla via Emilia, bloccando di fatto le provinciali e un tratto di autostrada.