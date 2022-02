Tutte le manifestazioni di sabato 26 febbraio per la pace

L'Italia scende in piazza contro la guerra in Ucraina: la manifestazione più importante per chiedere la pace quella organizzata dai sindacati Cgil, Cisl, Uil a Roma, in Piazza Santi Apostoli, sabato 26 febbraio alle ore 11. Insieme alle tre Confederazioni aderiscono all'appello la Rete italiana Pace e Disarmo, l'Associaziona nazionale partigiani (Anpi), Emergency e le organizzazioni del terzo settore.

Altre manifestazioni si terranno in molte città italiane, qui un primo elenco non esaustivo.