Il calciatore italiano accusato di stupro di gruppo: il pm ha chiesto 6 anni

Oggi al tribunale di Siena è iniziata l'udienza sul presunto stupro di gruppo che vede coinvolto anche Manolo Portanova, calciatore del Genoa. Portanova, presente in aula, è indagato insieme ad Alessio Langella (suo zio) e Alessandro Cappiello, dopo un'indagine scaturita dalla denuncia di una studentessa 22enne dell'università di Siena che aveva dichiarato di aver subìto violenza nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021 in un appartamento del centro storico di Siena. La posizione di un minorenne coinvolto sarà esaminata da tribunale dei minorenni di Firenze.

Per Portanova e Langella è stato chiesto il rito abbreviato, mentre per Cappiello, l'unico assente tra gli indagati, quello ordinario. Il pm Nicola Marini ha chiesto sei anni di condanna per Langella e Portanova, e il rinvio a giudizio per Cappiello. La parte civile ha fatto una richiesta di risarcimento da 200mila euro. Poi sono intervenute le difese. Alla fine, il giudice si è ritirato in camera di consiglio: la sentenza è possibile nell'arco della giornata.

Secondo le accuse, Manolo Portanova e la giovane si erano appartati in una stanza e poco dopo erano sopraggiunte altre persone. A quel punto la vittima avrebbe opposto rifiuto, subendo però la violenza sessuale, sempre secondo l'accusa. La scena sarebbe stata anche ripresa con i telefoni. La difesa ha sempre sostenuto che il rapporto fosse consenziente.