Investiti dal treno mentre attraversano i binari: un morto e un ferito

Attraversa i binari a Mestre e muore investito da un treno. Così ha perso la vita un giovane di 25 anni, Manuel Tripargoletti, nella notte tra sabato e domenica. Con lui c'era un altro coetaneo, della provincia di Verona, che ha rischiato la stessa sorte ma si è salvato rimanendo ferito. Il dramma è avvenuto verso mezzanotte.

I due stavano camminando per raggiungere uno sportello bancario, pare dovessero prelevare del denaro. Forse perché pensavano di far prima, stando alle prime informazioni, avrebbero deciso di tagliare attraversando i binari proprio nel momento in cui un convoglio era di passaggio, un regionale diretto a Venezia. Uno dei due è stato travolto in pieno. I soccorsi sul posto hanno dato assistenza al ferito, mentre durante la notte la polizia ferroviaria ha fatto i rilievi sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente. I vigili del fuoco hanno dato supporto alla polfer per il recupero della salma.

