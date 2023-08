Incinta scopre di avere un tumore e rifiuta di abortire: "Ho chiamato mia figlia Vita"

Dei semplici esami di routine ai quali si sottopongono periodicamente tutte le donne: ecografia, mammografia e prevenzione ginecologica. Poi la scoperta shock: quella di un cancro al seno. È il novembre del 2022 e pochi giorni dopo Manuela Vergari, quarantenne di Brindisi, scopre di essere incinta. Un bivio a cui i medici a cui si rivolge non danno scelta: l'unica strada per curarsi è quella di rinunciare alla gravidanza. Ma Manuela non si dà per vinta e sceglie, consapevole dei rischi, di provare a portare a termine la gravidanza.

"Nel momento in cui ho saputo del cuoricino che batteva dentro la mia pancia, ho capito immediatamente che dovevo salvare le due vite, la sua e la mia” ha rivelato la donna al Corriere della Sera. Manuela decide così di cercare alternative e parte verso Genova, direzione ospedale San Martino. Anche qui le viene suggerita la strada dell'aborto, ma la donna, dopo aver parlato anche con il marito, non vuole sentire ragioni. E alla fine i medici riescono a trovare una soluzione: non potendo essere sottoposta a chemioterapia e radioterapia, né a terapie ormonali, Manuela viene sottoposta d'urgenza a una mastectomia, nel modo “più veloce possibile". E agli inizi di agosto nasce finalmente la sua bambina che ha deciso di chiamare Cecilia Vita.

"La potenza di questa storia è che la volontà di portare avanti la gravidanza ha scardinato sicurezze di vent’anni, contenute nelle linee guida delle società oncologiche internazionali. È qualcosa di più forte, di eccezionale, che si può chiamare amore. Come detto, in questi casi nei primi 90 giorni si dovrebbe procedere con l’aborto terapeutico. Il rischio abortivo è del 20%, quello malformativo del 30. Insieme fanno 50. Lei ha perso un seno per riuscire a portare avanti la gravidanza" ha dichiarato ad Avvenire il professor Piero Fregatti, lo specialista che l’ha seguita, aggiungendo come per questi casi le linee guida indichino chiaramente l'aborto.

“Dentro di me sapevo che sarebbe andato tutto bene – ha detto Manuela al Secolo XIX – Ogni volta che la bambina si muoveva dentro di me mi convincevo che stavo facendo la cosa giusta: è stata lei a infondermi il coraggio”. Ora dovrà sottoporsi alle terapie ormonali e, anche per questo, ha scelto di rinunciare all'allattamento della piccola Cecilia Vita. La quarantenne, laureata in chimica farmaceutica, afferma di credere nella scienza, ma sottolinea che ha voluto portare a termine la gravidanza anche per dimostrare ad altre donne nelle stesse condizioni che esistono delle alternative. E il nome dato alla piccola è un vero e proprio inno alla vita e alla speranza.

