Mara Favro: il giallo della donna scomparsa nel nulla dopo il turno in pizzeria

Un vero e proprio giallo. Da quasi due mesi non si hanno più notizie di Mara Favro, 51enne di Susa, comune di poco più di 5mila abitanti in provincia di Torino. La donna è scomparsa lo scorso venerdì 7 marzo e da allora i familiari non hanno avuto più notizie della donna. Il caso è stato seguito anche dalla trasmissione Rai "Chi l'ha visto?". A darne la notizia il fratello, preoccupato per le sorti della donna che, da tempo, segue una terapia che prevede l'assunzione quotidiana di farmaci.

Dopo un lungo periodo di disoccupazione, Mara aveva finalmente ritrovato lavoro come cameriera in un albergo della zona, ma dopo la prima settimana di prova è scomparsa nel nulla. Da allora il fratello non ha avuto più sue notizie. Come riporta Torino Today, negli scorsi giorni è stata trovata una cartellina con dei fogli scritti dalla donna dal contenuto inquietante.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti la donna si sarebbe mossa con mezzi pubblici: nella sua casa sono state trovate le chiavi della sua auto. La 51enne ha invece portato con sé il telefono cellulare, anche se tutti i tentativi di raggiungerla telefonicamente sono risultati vani.

Prima di sparire Mara avrebbe chiamato il fratello: poi il nulla. Gli inquirenti hanno diffuso intanto l'identikit della donna per favorire la sua ricerca: Mara ha 51 anni, è alta 1,75, ha i capelli neri e gli occhi verdi. Il fratello intanto, tramite la trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha lanciato un appello esortando chiunque l'avesse vista a chiamare il 112 dei carabinieri.