Mara Favro, è omicidio? L'ultimo selfie inviato alla figlia e il giallo dopo il turno in pizzeria

È ancora fitto il giallo su Mara Favro. Ma c'è un punto fermo, al momento: l'indagine sulla cameriera di 51 anni scomparsa nel nulla in Val di Susa (Torino) nella notte tra il 7 e l'8 marzo scorso ora è per omicidio. Il fascicolo, inizialmente aperto senza ipotesi di reato, è stato modificato dopo che Fabrizio Favro, il fratello della donna, assistito dall'avvocato Roberto Saraniti, ha inviato in procura a Torino un esposto in cui ipotizza che qualcuno abbia ucciso la donna e ne abbia fatto scomparire il cadavere. Intanto, i carabinieri stanno allargando la platea delle persone sentite, a cui si sono aggiunti tra gli altri i vicini di casa.

Secondo il fratello della donna, ci sono elementi e incongruenze nei racconti di alcuni testimoni, in particolare di coloro che nei mesi scorsi hanno parlato alla trasmissione "Chi l'ha visto?" condotta da Federica Sciarelli di Rai 3, che porterebbero a rendere inverosimile l'ipotesi di un allontanamento volontario, che invece inizialmente appariva la più probabile. "Non avrebbe mai lasciato la figlia da sola", dice chi la conosceva bene. Per lo stesso motivo si tende a escludere l'ipotesi del suicidio. Sul caso sono in corso da circa tre mesi le indagini dei carabinieri della compagnia di Susa. Ora, come detto, si indaga per omicidio. I punti oscuri sono tanti, a cominciare dalle testimonianze raccolte finora dagli inquirenti sulle ultime ore della donna, prima che scomparisse.

Le ultime ore di Mara Favro

Mara Favro ha 51 anni ed è mamma di una bambina di 9. Vive con la piccola a Susa e lavora da qualche giorno in una pizzeria a Chiomonte, in alta Val di Susa, nel Torinese. È stata vista l'ultima volta tra il 7 e l'8 marzo. Cosa è successo in quelle ore? Dove era Mara? Le versioni raccolte finora non coincidono del tutto. Alcune nuove testimonianze riferiscono di date e orari che collocherebbero la donna non al lavoro, contrariamente a quanto si credeva inizialmente. In particolare, due testimoni hanno ricordato di averla vista per l'ultima volta nella propria casa il 7 marzo: il primo alle 20.30, il secondo alle 21.30.

Una versione che sembra coincidere con il contenuto di un presunto messaggio che la cameriera avrebbe inviato la mattina dell'8 marzo al datore di lavoro, in cui diceva che non avrebbe più lavorato nel locale. Questo messaggio però non è più reperibile, perché il suo cellulare non si trova e il datore di lavoro, titolare di una pizzeria di Chiomonte, l'avrebbe cancellato. L'ultima traccia della donna sarebbe un selfie, inviato su WhatsApp alla figlia, dove il suo volto è praticamente inghiottito dall'oscurità della notte. Ennesima stranezza.

Le versioni del titolare e del pizzaiolo

Secondo quanto riferito e messo al verbale dal titolare della pizzeria, una volta finito il suo turno di lavoro, la notte tra il 7 e l'8 marzo la donna avrebbe accettato un passaggio in auto dal pizzaiolo, che l'avrebbe accompagnata a Susa, lasciandola davanti a un pub. Ma poco prima delle tre di notte Mara sarebbe tornata indietro, grazie a un passaggio di un camionista, perché, sempre a detta del titolare, "aveva dimenticato le chiavi di casa e un pacchetto di sigarette". Poi si sarebbe incamminata sulla statale 24, nuovamente verso Susa. Stavolta a piedi e nel buio per questi poco più di 7 chilometri di distanza. "Non potevo accompagnarla io, visto che non posso uscire dopo la mezzanotte", ha spiegato il titolare del locale, in libertà vigilata dopo una condanna.

Versione però smentita parzialmente dal pizzaiolo del locale. "Non ho accompagnato nessuno. Non ho la patente. Lei mi ha dato uno strappo fino al tornante stradale di Susa, perché era venuta a lavoro in auto. Mi disse che la macchina era guasta", ha raccontato l'uomo, che non lavora più in quella pizzeria.

Le scritte inquietanti e la denuncia di un'altra donna

A rendere ancora più fitto il mistero di Mara Favro c'è un altro elemento inquietante. In casa della donna il fratello ha ritrovato una cartellina in cui c'erano dei fogli con le scritte "8 marzo", ossia il primo giorno di cui di lei non si è saputo nulla, e poi "comando dei carabinieri", "medico legale", "autopsia", "camera mortuaria" e "Napoli". Con la grafia di Mara. Che senso hanno quegli appunti? Il significato di quelle scritte non è stato ancora decifrato.

Nella storia di Mara Favro entra in qualche modo anche un'altra donna. "Chi l'ha visto?" ha rintracciato una signora che a maggio, ossia due mesi dopo la scomparsa di Mara, ha lavorato per la stessa pizzeria di Chiomonte. La sostituta ha presentato una denuncia contro il titolare per aggressione, ma poi l'ha ritirata. Questi sono i passaggi riportati nella denuncia: "Ho chiesto a lui (il titolare, ndr) di essere pagata ma lui, come altre volte, ha detto che non aveva i soldi e che avrei dovuto aspettare un mese. Per questo abbiamo litigato e lui a un certo punto mi ha spinta verso l'ingresso del locale e poi sul marciapiedi, facendomi cadere a terra e così mi sono fatta male a un ginocchio. Lui ha preso le mie cose, cioè il mio zaino e le mie borse e le ha buttate sul marciapiedi. In un'altra occasione, non ricordo se il 9 o il 10 maggio, lui mi ha minacciata dicendomi 'vuoi fare la fine di Mara?'".

Il titolare della pizzeria, raggiunto in videochiamata da un cronista di "Chi l'ha visto?" e ha replicato con una sua versione dei fatti: "Ho sorpreso questa ragazza che beveva mentre era in servizio ed era ubriaca - ha raccontato -. L'ho rimproverata, è normale no? Le ho detto 'non farmi incazzare che ci sono i clienti'. E lei ha detto a me: 'Perché, se no mi fai fare la fine di Mara?'. Allora le ho detto di andare fuori di qui, perché tutti hanno i pregiudizi. Ho preso la sua roba, la sua borsa e l'ho accompagnata fuori. Per etica io non picchio le donne".