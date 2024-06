Mara Favro, l'ultimo messaggio prima di sparire: "Mollo, mi trattano come una pezza"

"Ho deciso di mollare la pizzeria. Mi trattano come una pezza da piedi. Ma io valgo molto di più". È questo l'ultimo messaggio che avrebbe inviato Mara Favro ad un conoscente alle 6:20 del mattino dell'8 marzo, prima di sparire. La chat, mostrata per la prima volta da "Chi l'ha visto?", rappresenta uno degli ultimi retroscena sul giallo della 51enne scomparsa a Susa (Torino) per la quale la procura indaga ora per omicidio.

Dopo quei messaggi, nessuno avrebbe più avuto contatti con Mara. Prima dello sfogo relativo al posto di lavoro, la 51enne aveva scritto allo stesso amico già verso le 22:45, chiedendo un passaggio: "Mi passeresti a prendere alla pizzeria di Chiomonte, lo stesso posto dell’altra volta?". Ma l'uomo non poteva: "Sono a Torino".

Mamma scomparsa: “Voglio mollare la pizzeria…”, l’ultimo messaggio dal cellulare di Mara Favro alle 6:20 dell’8 marzo. L’ha scritto lei? Dove si trovava prima, quando ha mandato il selfie al buio alle 5:32?#chilhavisto→https://t.co/gGD1raaeer pic.twitter.com/wOFoy03pfW — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 12, 2024

I dubbi sul passaggio in auto

Sarebbe stato dopo il diniego dell'amico che la donna avrebbe chiesto un passaggio a qualcun altro per tornare a casa da lavoro, in quanto la sua auto - una vecchia Panda verde - era guasta in quei giorni.

Il titolare della pizzeria "Don Ciccio" ha dichiarato che sarebbe stato il pizzaiolo ad accompagnare Mara Favro a casa, lasciandola davanti da un pub. Poco prima delle tre di notte la 51enne sarebbe però tornata indietro in autostop, perché, sempre a detta del titolare, "aveva dimenticato le chiavi di casa e un pacchetto di sigarette". Dopo aver recuperato gli oggetti si sarebbe incamminata sulla statale 24, nuovamente verso Susa, a circa 7 chilometri di distanza dalla pizzeria. "Non potevo accompagnarla io, visto che non posso uscire dopo la mezzanotte", ha spiegato il titolare del locale, in stato di libertà vigilata dopo una condanna.

La versione del titolare è stata però smentita almeno in parte dal pizzaiolo, che ora non lavora più nel locale: "È stata lei a darmi uno strappo fino al tornante stradale di Susa, perché era venuta a lavoro in auto. Mi disse che la macchina era guasta. Io non ho accompagnato nessuno. Non ho la patente".

Gli altri messaggi

Allo stesso amico con il quale alle 6:20 si era sfogata sul trattamento che riceveva al lavoro, intorno all'una di notte, dopo che lui le aveva rifiutato un passaggio, Mara scrive: "Tranquillo buonanotte". Un'ora dopo, verso le 2, e poi ancora alle 02:55 la 51enne scrive ancora. Alle 5 gli invia addirittura una foto, scura, in cui non si vede quasi nulla, e alle 05:44 proporne di fare colazione insieme il giorno successivo. Alle 06.21 l'ultimo messaggio in cui affermava di voler lasciare il lavoro. Poi più nulla.

Trovata la seconda auto

Intanto, i carabinieri avrebbero rintracciato l'auto usata da Mara nei giorni in cui la sua era guasta. La vecchia Panda era parcheggiata sotto casa, inutilizzabile, e negli ultimi giorni prima di sparire la donna ne aveva quindi usata un'altra.

Le indagini stanno andando avanti con i rilievi sulla vettura guasta, oltre che nell'appartamento nel centro del paese, ma sono tanti i punti che non tornano. Il fratello della donna, Fabrizio Favro, non ha mai creduto all'allontanamento volontario né all'ipotesi del suicidio. "Vive per la figlia, non può essersi allontanata volontariamente", dicono amici e familiari. "Mia sorella non si è suicidata". Favro ha presentato negli scorsi giorni un esposto alla procura di Torino in cui in cui ipotizza i reati di omicidio e occultamento di cadavere e il fascicolo - inizialmente senza ipotesi di reato - è stato modificato dagli inquirenti.