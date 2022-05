Marcello Fusi, l'operaio di 36 anni morto schiacciato da un macchinario

È morto schiacciato dal macchinario che stava manovrando. Per liberarlo, ormai senza vita, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. È l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro: la vittima, Marcello Fusi, aveva solo 36 anni. La magistratura ha già dato il nulla osta alla sepoltura: la salma è stata ricomposta nella sua casa di Seniga, in provincia di Brescia, dove è stata allestita la camera ardente. Marcello Fusi e la compagna Ilenia, dopo aver convissuto a lungo a Milzano, si erano appena trasferiti a Seniga: qui avevano comprato casa, coronando il sogno di una vita. E invece giovedì pomeriggio a Bedizzole si è consumata la tragedia.

Erano circa le 11.30 quando il 36enne, dipendente della Lily Center Brescia di Milzano, stava lavorando al montaggio di un macchinario per la mungitura automatica delle mucche all'azienda agricola Franzoni, in Via Fusina (località Monteroseo). All'improvviso, il dramma: la piattaforma su cui stava lavorando si è girata e l'ha schiacciato contro una grossa trave. Il meccanismo di sicurezza del macchinario ha poi impedito qualsiasi altro movimento. Immediato l'allarme al 112, che ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza del Cosp di Bedizzole, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. I rilievi, come da prassi, sono stati affidati ai tecnici del servizio Psal (prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) di Ats, l'autorità sanitaria.

I numeri dei morti sul lavoro in Italia restano inquietanti. Le denunce di incidenti con esito mortale nel primo trimestre del 2022 sono state 189 (+2,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso).