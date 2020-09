Marco Bonini è morto dopo sette mesi di lotta contro il coronavirus

È morto in ospedale Marco Bonini, dopo circa sette mesi di lotta contro Covid-19. Era il "paziente 1" della Lucchesia. Il coronavirus gli era stato diagnosticato il primo marzo e dopo pochi giorni, il 5 marzo, l'uomo era stato ricoverato in ospedale. Ha affrontato un calvario di cure e interventi da cui non si è più ripreso.

Sessantunenne, per motivi di lavoro faceva frequenti trasferte nel Nord Italia ed è così che verosimilmente è stato contagiato. Abitava a Lammari, frazione di Capannori in provincia di Lucca, come ricordano stamani i giornali locali dopo aver appreso del decesso dal sindaco Luca Menesini che lo ha reso noto su Facebook: "Ci ha lasciati Marco, contagiato dal coronavirus il 1 marzo scorso, e che da marzo ad oggi ha lottato per superare prima il Covid-19 e poi le conseguenze che il Covid-19 aveva lasciato sul suo fisico. Dopo sei mesi di lotta, ha smesso di lottare".

Marco Bonini era stato in terapia intensiva fino al 24 aprile, poi si era negativizzato, ma i postumi della degenza per Covid-19 hanno lasciato il segno, a partire dalle conseguenze di una tracheotomia e altre complicazioni. Il 61enne è morto all'ospedale Cisanello di Pisa dopo un altro intervento legato ad una delle conseguenze del ricovero per coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È una delle tre vittime per coronavirus delle ultime 24 ore in Toscana, gli altri sono nelle province di Firenze e Pisa.