Arresto cardiaco mentre fa jogging: morto il sindaco di Lugano Marco Borradori

Esponente della Lega dei Ticinesi, Borradori aveva 62 anni. Era stato vittima ieri mattina di un malore mentre si allenava e trasportato in ospedale in condizioni disperate

Non ce l'ha fatta il sindaco di Lugano Marco Borradori, colpito ieri da un arresto cardiaco mentre faceva jogging. Ad annunciarlo è il Municipio della città svizzera in una nota. "Le colleghe e i colleghi di Municipio - si legge nel comunicato -, le collaboratrici e i collaboratori dell'amministrazione cittadina, unitamente a tutto il Consiglio Comunale della Città di Lugano, partecipano con sentimenti di profondo cordoglio al lutto dei famigliari e, facendosi interpreti dei sentimenti a nome della cittadinanza tutta, elevano alla sua memoria un pensiero di rispettosa riconoscenza".

Borradori, 62 anni, si stava allenando a Vezia, comune del Canton Ticino, per la maratona di New York. Dopo essere stato soccorso da alcuni passanti è stato trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni estremamente critiche. Poche ore dopo la notizia del decesso.

"Gentile, disponibile, autoironico, amava la sua città, amava viaggiare, leggere e vivere". Così viene descritto Borradori in un articolo della RSI (Radiotelevisione svizzera di lingua italiana).

Esponente della Lega dei Ticinesi fin dagli albori del movimento, fu eletto in Consiglio nazionale nel 1991. Vi rimase fino al 1995 quando entro nel Consiglio di Stato ticinese. Restò in governo fino al 2013, quando fu eletto sindaco della Città di Lugano.

"Non ci sono parole per esprimere lo sgomento in simili circostanze" si legge in un post pubblicato sui canali social della Lega dei Ticinesi. "Né ci sembra possibile parlare di Marco come di una persona che non c’è più. È molto difficile ed incredibilmente doloroso accettare che un cammino comune di oltre tre decenni sia stato interrotto così bruscamente ed in modo definitivo".

"Apprezzato al di là degli steccati partitici - prosegue il post -, Borradori, nella sua lunga e proficua attività politica, ha sempre ottenuto risultati elettorali strabilianti: una dimostrazione della qualità del suo operato al fronte, ma anche della sua capacità di dialogare con la gente e della sua signorilità universalmente riconosciuta".

Tantissimi i messaggi di cordoglio dopo la scomparsa del sindaco. La triste notizia ha toccato anche l'ex campione di MotoGp Jorge Lorenzo che vive proprio nella città svizzera. "Grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra amata città di Lugano. Grande sindaco e grande persona. Riposa in pace".