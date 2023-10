Marco Cirelli, morto dopo un volo nel vuoto di 200 metri sotto gli occhi degli amici

È il giorno del dolore a Gussago e Marone, in provincia di Brescia, per la scomparsa di Marco Cirelli, 66 anni, morto a seguito di un tragico incidente in montagna. Mercoledì pomeriggio era in compagnia di alcuni amici sul Pizzo Badile camuno, in territorio di Ceto, quando è scivolato da un sentiero ed è precipitato per oltre 200 metri in un canale impervio. È stato poi ritrovato ormai senza vita dai soccorritori. La salma è stata ricomposta all'obitorio dell'ospedale Richiedei di Gussago. Il funerale sarà invece celebrato sabato mattina.

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori intervenuti sul posto, Cirelli stava scendendo con altri amici dalla cima, nella zona del bivacco Fasa, quando è scivolato dal sentiero ed è precipitato. Chi era con lui, seppure sotto shock, ha dato l'allarme al 112 intorno alle 15. È stato infine individuato prima di sera: all'arrivo dei soccorsi era già morto.

Marco Cirelli lascia nel dolore i giovani figli Daniele e Andrea, il fratello Alessandro, la compagna Duska. Originario di Gussago, da tempo abitava a Marone: lavorava per un'azienda di Roncadelle. Grande appassionato di montagna, non disdegnava escursioni, gite e trasferte non appena ne aveva il tempo. La foto che accompagna il necrologio lo ritrae con un porcino in mano, altra sua passione che gli procurava grande soddisfazione.

