Marco Conforti: il giallo del noto imprenditore trovato cadavere nel bagagliaio

E' un giallo la fine di Marco Conforti, l'imprenditore di 55 anni trovato cadavere due giorni fa dentro il bagagliaio di un'auto in via Rovigo, angolo strada del Fortino, a Torino, nel quartiere Aurora.

Conforti era molto conosciuto: gestiva una cinquantina di autoscuole consorziate in tutto il Piemonte. Un giro d'affari milionario. L'auto in cui il corpo è stato trovato all'interno del bagagliaio, un Suv Range Rover, è la sua. A denunciare la scomparsa, alcuni giorni fa, era stata l'ex moglie di Conforti. La donna, preoccupata di non vedere l'automobile, un suv Range Rover, parcheggiata sotto casa dell'uomo, a Castagneto Po, il 26 maggio, ha denunciato la sua scomparsa. A quanto si apprende la donna avrebbe anche localizzato, tramite un'applicazione, l'auto dell'uomo nella zona in cui è stata poi trovata la scorsa notte. La polizia è arrivata sul posto.

Non dava notizie di sé da martedì, dopo un’ultima cena con un gruppo di amici, in pieno centro a Torino vicino alla Gran Madre. L'auto era chiusa e nel bagagliaio c'era Marco Conforti, morto da giorni. Aveva gli stessi vestiti della sera della scomparsa. Non ci sarebbero segni di violenza sul corpo, né tracce di pestaggi o ferite. Chi lo ha caricato nel bagagliaio della sua auto e abbandonato in una strada qualunque della periferia nord, area di spaccio e prostituzione? Se non è stata una morte violenta, perché nascondere un corpo in quel modo?

Alcuni residenti avevano detto di aver visto tracce scure simili a sangue vicino a quel suv parcheggiato "male", ma non ci sono certezze in merito. La serata di martedì Conforti l'avrebbe conclusa in un celebre locale notturno con un amico. Conforti era uno esuberante, amava la "bella vita", i motori, le donne. Da poco aveva comprato una Ferrari, e poi qualche vizio di troppo secondo quanto riportano i giornali locali in queste ore. L'autopsia fornirà risposte, anche dal punto di vista tossicologico. Forse i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona hanno immortalato il suv.

Vicky, l'ex fidanzata russa, ha un ricordo preciso, secondo quanto riporta oggi La Stampa: "Quella sera mi ha abbracciata. Mi ha detto 'ci vediamo quando, e se, riesco a uscire da questa merda'. Ha detto proprio così". Di cosa parlava? "La droga. Marco si calava di tutto, ogni tipo di sostanza, più che altro cocaina". Ma questo non spiega, per ora, la sua tragica fine.

Continua a leggere su Today.it...