L'avvocato dei vip Marco Corini non è stato ucciso: assolta la sorella Marzia

Assolta "perché il fatto non sussiste" Marzia Corini, l'anestesista accusata di aver ucciso, il 25 settembre del 2015 il fratello Marco Corini, noto avvocato e presidente dello Spezia calcio, malato terminale di cancro, nella sua casa di Ameglia (La Spezia). La donna era accusata di avere somministrato al fratello una dose letale del farmaco Midazolam mentre lo assisteva nella fase terminale della malattia.

Si tratta del processo di appello bis. L'indagine parte da una denuncia di falso in testamento presentata da un amico di Marco Corini. Marzia Corini è stata arrestata nel febbraio del 2016 e condannata in primo grado a 15 anni. La sentenza è stata ribaltata nel maggio 2022 dalla Corte d'appello di Genova che l'ha assolta parlando di "morte naturale". Nell'aprile del 2023 la Cassazione ha annullato l'assoluzione con rinvio "per difetto di motivazione", oggi i giudici milanesi hanno di nuovo riconosciuto l'innocenza della donna.

I giudici hanno anche disposto il "non doversi procedere" per prescrizione per altri due reati contestati: un presunto furto di farmaci e un presunto falso nel testamento del fratello dell'imputata.

La Procura generale milanese aveva chiesto la condanna a 14 anni e 2 mesi di reclusione, in linea con quella inflitta in primo grado. Non è detta la parola fine perché dopo il deposito delle motivazioni potrebbe esserci un nuovo ricorso in Cassazione.

"Il primo pensiero è che questo sistema è sbagliato, si sono presi per 8 anni la vita di una persona innocente", le prime parole di Marzia Corini. "Penso alle persone che non possono permetterselo, è un sistema da cambiare dalle fondamenta, io devo la mia vita ai miei due avvocati", ha aggiunto Corini, con a fianco i legali Vittorio Manes e Giacomo Frazzitta. "Da ora - ha detto ancora la 59enne - comincerò a elaborare il lutto per mio fratello, finora ho solo ripercorso per centinaia di volte la sua agonia".