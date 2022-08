Un boccone di carne gli va di traverso: muore soffocato al ristorante

Gli amici lo hanno visto subito in difficoltà, ma non sono riusciti a fare nulla per aiutarlo. Marco De Vallier, un uomo di 41 anni, è morto soffocato da un boccone di carne in un ristorante di via dell'Arcoveggio, nel Bolognese. La tragedia è avvenuta nella serata di domenica, intorno alle 22: il 41enne stava cenando nella trattoria in compagnia di alcuni amici, quando ha iniziato ad avere problemi a respirare.

I presenti hanno subito allertato i soccorsi, ma purtroppo a nulla è valso l’intervento di soccorso del personale del ristorante, che per cinque minuti, al telefono con il 118, ha tentato di far espellere al ragazzo il boccone, risultato poi fatale. Quando i sanitari sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per occlusione delle ie aeree. Sul posto è arrivata anche la polizia. Il pm ha deciso di aprire un fascicolo e ha ordinato l'autopsia per chiarire con esattezza le cause della morte.

Diversi i messaggi di cordoglio sul profilo Facebook di Marco, ricordato da molti con affetto e parole di stima: residente a Bologna da diverso tempo, era originario di Rocca Pietore e figlio dell'ex sindaco del piccolo comune in provincia di Belluno.