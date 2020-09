Si schianta contro lo spartitraffico: Marco muore il giorno del suo compleanno

Tragedia nella notte a Pontedera, in provincia di Pisa. Un ragazzo di 30 anni, Marco Del Rosso, originario di Bientina, è morto in un incidente stradale avvenuto n via Vittorio Veneto di fronte allo stadio, intorno alle 3.45 di oggi, venerdì 25 settembre.

Il giovane, che lavorava in un noto locale di Pontedera, il Mandarino Cafè Bistrot. Del Rosso avrebbe festeggiato proprio oggi il suo compleanno.

Morto Marco Del Rosso: incidente a Pontedera

La vettura su cui viaggiava Del Rosso avrebbe impattato, in una nottata di forte maltempo, contro lo spartitraffico collocato al centro della strada. Nello schianto sarebbe poi rimasta coinvolta anche un'altra auto.

Sul posto, oltre alla Polizia per la ricostruzione della dinamica, sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il 30enne non c'è stato niente da fare.