Marco, morto nel giorno del suo compleanno davanti agli amici

Stava festeggiando il suo compleanno facendo quello che più amava, ma in un attimo la giornata di gioia si è trasformata in tragedia. Marco Domenico Bordoni, 54 anni compiuti proprio domenica, è morto nelle scorse ore durante un'immersione con gli amici al Moregallo, sul lago di Como, nel Lecchese. Venditore, residente a Cinisello Balsamo (Milano), Marco era arrivato sul Lario per festeggiare il compleanno. Un'immersione ricreativa, come più volte gli era capitato nella vita, nel giorno in cui spegneva le candeline e compiuta nella zona de "Le Macchine", così ribattezzata per la presenza di svariate auto sul fondale.

Intorno alle 13 gli amici, riemersi senza problemi, hanno lanciato l'allarme alla centrale operativa di Areu, che ha subito inviato sul posto i vigili del fuoco per le ricerche. Mentre i pompieri perlustravano le acque, il corpo del 54enne è riemerso a poca distanza dal luogo in cui la comitiva si era tuffata. Riportato a riva, Marco è stato sottoposto a un tentativo di rianimazione che si è rivelato, purtroppo, inutile.

Sequestrata l'attrezzatura, in corso di valutazione la possibilità di eseguire un'autopsia e un'analisi tecnica per capire quali siano state le cause del decesso. Il 54enne lascia la compagna e una bambina.