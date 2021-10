Il direttore senza Green Pass che conduce il Tg all'aperto

Il direttore di Fano Tv, Marco Ferri, che ha sospeso dallo scorso 15 ottobre (quando il Green Pass è diventato obbl igatorio sul posto di lavoro quasi ovunque) la rubrica mattutina Rassegna stampa in quanto privo di Green Pass, è ricomparso ieri sera nell’edizione serale del tg Occhio alla notizia.

Lo ha fatto senza certificazione verde. Il giornalista ha usato un espediente per aggirare la normativa italiana che vieta l’accesso sui luoghi di lavoro a chi non è in possesso del documento che accerta vaccinazione o tampone.

In pratica Ferri ha condotto il telegiornale, leggendo notizie e lanciando servizi filmati, all'aperto, in diretta da Dogana di San Marino, dieci metri al di là del confine italiano, nel territorio dell’antica Repubblica del Titano. Una sorta di provocazione.