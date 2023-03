Accoltella la compagna in auto: voleva ucciderla e poi togliersi la vita

Marco Gilona, agente di commercio, 62 anni, incensurato, è stato arrestato in flagranza ieri con l'accusa di tentato omicidio in un parcheggio pubblico a Cinisello Balsamo (Milano). La compagna massacrata di coltellate era al suo fianco. Voleva ucciderla e poi togliersi la vita, secondo quanto avrebbe ammesso lui stesso ai militari. Un piano folle dovuto, pare, a problemi economici. Il dramma in un parcheggio pubblico in un controviale di viale Fulvio Testi, all'altezza del civico 11. In auto l'uomo aveva due coltelli, entrambi utilizzati per colpire la donna.

La coppia è residente in zona Quarto Oggiaro, a Milano, loro abitazione sarebbe stata pignorata di recente. Ai giorni scorsi risalirebbe la notifica dell'ordine di sfratto. La prima chiamata di soccorso è arrivata da un passante. Gilona avrebbe proceduto nel suo piano rivolgendo l'arma verso se stesso dopo essersi stordito forse con dell'etere. Non ce l'ha fatta grazie all'immediato intervento dei carabinieri. La donna è ricoverata all'ospedale Niguarda, grave ma stabile.