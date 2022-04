L'auto dei genitori finisce fuori strada: Marco muore a 15 anni

Aveva soltanto 15 anni Marco Lelli Ricci, il giovane che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, domenica 3 aprile, nei pressi di Cento, in provincia di Ferrara. Il ragazzo si trovava in auto insieme ai genitori di 55 e 54 anni, entrambi rimasti feriti nello schianto: per cause ancora da accertare, il veicolo è finito fuori strada in un tratto in cui sono in corso alcuni lavori di manutenzione. Per il 15enne purtroppo non c'è stato nulla da fare: è rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto e per liberare il suo corpo, ormai senza vita, è stato necessario un lungo lavoro dei soccorritori e i vigili del fuoco intervenuti sul posto con vari mezzi. I genitori del giovane invece sono stati trasportati entrambi in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna: i due sono feriti ma non sarebbero in pericolo di vita.

Marco era un grande appassionato di basket, nonché una giovane promessa dello sport. Era cresciuto cestisticamente nel settore giovanile della Virtus Pallacanestro Bologna, dove ha militato fino allo scorso settembre per poi passare alla Granarolo Basket Village. Entrambe le società hanno espresso cordoglio per la scomparsa del ragazzo, che avrebbe compiuto 16 anni il prossimo 19 maggio.

"Tutto il Club - scrive la Virtus sul proprio sito - si stringe attorno alla famiglia, ai suoi compagni di squadra e al Granarolo Basket Village in questo momento di grandissimo dolore." La squadra di Granarolo ha affidato a un post su Facebook il messaggio: "Tutta la grande famiglia di Granarolo Basket Village si stringe in un abbraccio ai genitori, al fratello e ai parenti e gli è vicina in questo momento di grande dolore". Le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente sono ancora in corso.