Il consigliere della Lega pestato a sangue dopo una lite

Marco Palmieri, 49enne capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Venaria Reale (Torino), dove è anche presidente della commissione politiche sociali, è stato pestato a sangue dopo una lite. Calci, spintoni, pugni. Una violenta aggressione durata diversi minuti e interrotta solo quando le urla del vicinato hanno portato l'aggressore a fuggire. Il tutto mentre l'uomo era a terra, sanguinante e incapace di chiedere aiuto.

Sono stati i gestori di un bar, nella zona del centro di Venaria, a prestare i primi soccorsi al consigliere comunale, poi portato d'urgenza all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove è stato anche operato per ridurre le fratture al naso e all'orbita. Dimesso, ora è a casa ma la prognosi supera i 40 giorni.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Venaria: per i militari si tratterebbe di un litigio scoppiato per motivi strettamente personali che nulla hanno a che vedere con l'attività politica di Palmieri. I militari stanno stringendo il cerchio sulla persona che ha aggredito "mister preferenza" alle ultime elezioni amministrative del comune del Torinese, dove il centrodestra ha vinto per la prima volta.