Tragico incidente, l'auto si ribalta fuori strada: il calciatore Marco Pezzati morto a 31 anni

Drammatico incidente mortale sulla strada statale 106 ionica, in provincia di Catanzaro. Un calciatore di 31 anni, Marco Pezzati, è morto nella serata di ieri, mercoledì 21 febbraio, nei pressi del comune di Isca sullo Ionio. Secondo una prima ricostruzione, poco prima di mezzanotte, l'auto guidata dal 31enne è finita fuori strada e si è ribaltata nella zona di campagna vicino alla carreggiata.

Purtroppo, quando i soccorsi sono arrivati sul luogo dell'incidente, per il 31enne non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, che hanno estratto dalle lamiere il corpo senza vita di Pezzati. I carabinieri hanno avviato un'indagine per chiarire la dinamica e le cause dell'incidente.

Pezzati, di origini toscane e grande tifoso della Fiorentina, durante la sua carriera aveva vestito diverse maglie, dalla Fortis Juventus al Signa, passando per Massese, Ponsacco, Scandicci, Sammaurese, Sangiovannese, FiesoleCaldine e Gavorrano. Nel 2020 si era trasferito dalla Toscana alla Calabria per giocare nella squadra del San Luca.

Molti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social dagli amici e dai club in cui aveva militato, come quello pubblicato su Facebook dalla Asd Sangiovannese: "La squadra il Comitato Biancoazzurro si stringono con il più profondo cordoglio e sostegno attorno ai familiari, amici e conoscenti di Marco Pezzati. Difensore centrale classe 93, 22 presenze con la maglia azzurra tra dicembre 2015 e novembre 2016. Marco era un giocatore del San Luca, società di serie D in provincia di Reggio, il tragico evento si è consumato questa notte a Isca sullo Ionio".