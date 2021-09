"Non sto bene, vado a letto". Marco muore a 36 anni

Saranno gli esami di laboratorio a chiarire le cause dietro il decesso di Marco Piu, il 36enne morto nei giorni scorsi a Casarsa, in provincia di Pordenone. "Non mi sento molto bene oggi, resto a casa dal lavoro. Vado a riposare" avrebbe detto alla moglie prima di mettersi a letto dove poi è deceduto. Secondo 'Il Gazzettino' dall'autopsia sarebbe emersa un'insufficienza cardiaca, ma per capire da cosa sia stata determinata saranno necessarie altre analisi.

Il giovane aveva effettuato da poco la seconda dose di vaccino, al momento sembra però esclusa ogni correlazione. Si ipotizza invece un problema neurologico, ma come detto serviranno altri accertamenti. Il giorno della morte, avvenuta lo scorso mercoledì, Marco aveva pranzato con la moglie. Verso le 16.30 aveva chiamato anche la madre a cui aveva raccontato di quella strano mal di testa. Il malore lo ha colto nel sonno. Quel pomeriggio la moglie ha provato più volte a contattarlo, poi è tornata a casa trovandolo esanime nel letto. Quando i medici sono arrivati non c'era più nulla da fare.