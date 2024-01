L'auto si ribalta e travolge un palo: 38enne morto sul colpo, ferito il passeggero

L'auto che sbanda e finisce fuori strada, poi la carambola mortale. Un uomo di 38 anni, Marco Sattin, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto poco dopo le 22 di ieri, sabato 20 gennaio, sulla statale 16 a Boara Pisani, in provincia di Padova. Secondo una prima ricostruzione riportata da PadovaOggi, l'auto su cui viaggiava il 38enne,residente a Stanghella, si è ribaltata ed è finita fuori strada, andando poi a sbattere contro un palo, abbattendolo, per poi finire sul piazzale vicino al ponte sull'Adige, di fronte al mercatone Mela Verde. Con lui un passeggero, che invece è uscito illeso dall'incidente.

I vigili del fuoco arrivati da Rovigo ed Este hanno messo in sicurezza l’Opel Corsa guidata da Sattin ed estratto il passeggero, che è stato stabilizzato dal personale del Suem per essere trasferito in ospedale. Niente da fare invece, nonostante i soccorsi, per l’autista: il medico ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo 38enne. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.