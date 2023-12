Si ferma a pregare dove morì il figlio e le rubano il telefono: "Ci sono gli ultimi ricordi, ridatemelo"

Marco Scroccaro aveva solo 19 anni quando, nel febbraio 2022 è stato investito e ucciso da un'auto mentre faceva jogging. Per la madre il dolore della perdita oggi si è amplificato ancora di più: mentre si trovava sul luogo dell'incidente qualcuno le ha rubato la borsa dall'auto portandole via anche il telefono cellulare con le foto e gli ultimi messaggi del figlio. La donna ha lanciato un appello sui social perché quei ricordi le vengano restituiti.

L'incidente è avvenuto in via Argine Sinistro Idrovia a Gabarare di Mira. Marco, promessa della lirica, è stato investito e ucciso mentre faceva jogging. Mamma Cristina nel giorno di Santo Stefano è tornata in quella strada maledetta per una preghiera. Tornata in auto l'amara sorpresa: la borsa era sparita. Il contenuto più prezioso è uno smartphone in cui conservava foto e messaggi audio del giovane. "Ridatemi il telefono - è il suo appello sui social, - c'era tutto quello che mi rimaneva di lui. È un Samsung A13 con cover rossa, ho chiamato più volte e squilla".

L'appello è stato rilanciato anche dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: "Mi unisco con tutto il cuore al suo appello, che vi chiedo di condividere. In queste feste di Natale, sarebbe un gesto con una valenza importantissima per una mamma che ha già perso il suo bene più prezioso".

