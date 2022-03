Marco Zennaro, l'incubo è (quasi) finito: "200mila euro per farlo tornare in Italia"

Sta per ritornare a Venezia l'imprenditore Marco Zennaro, dopo quasi un anno in Sudan. "Sta per finire un incubo durato troppo. La notizia che ci ha dato papà Cristiano che suo figlio Marco Zennaro tornerà libero in Italia mercoledì prossimo è di quelle che tutti aspettavamo", commenta il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. "Zennaro ha vissuto una vicenda ai limiti dell'inverosimile - aggiunge Zaia - con un lungo periodo di detenzione durissima". "Tutti ricordiamo i suoi appelli accorati - conclude - e in tanti ci siamo dati da fare perché tornasse a casa. Ora il momento è arrivato, ed è un momento di grande gioia".

Secondo quanto riportano l'agenzie di stampa, la Farnesina è in diretto contatto con le competenti autorità sudanesi per riuscire a far rimuovere in queste ore il travel ban che, allo stato attuale, impedirebbe a Zennaro di far rientro in Italia. Le fonti citate dall'agenzia "raccomandano massima prudenza nelle dichiarazioni".

Chi è Marco Zennaro

Nel tribunale della capitale sudanese è stato raggiunto l’accordo per il suo rilascio: 200mila euro raggranellati grazie a una raccolta fondi lanciata da Unioncamere Veneto, alla quale in queste settimane hanno contribuito imprenditori veneti, associazioni di categoria e anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che ha versato 50mila euro dal fondo vincolato sul quale confluiscono le indennità mensili, alle quali il primo cittadino ha rinunciato.

Marco Zennaro è bloccato da 11 mesi in Sudan, dove si trovava per un viaggio d’affari. I problemi iniziarono per la denuncia presentata da un miliziano, che lo accusò di aver fornito una partita di trasformatori difettati e pretese da lui poco meno di un milione di euro. Sono seguiti tre procedimenti legali, tutti conclusi con l’assoluzione del veneziano, ma resta pendente una causa civile. Dopo aver trascorso 74 giorni in prigione, in condizioni igienico sanitarie terribili, il 14 giugno 2021 era stato scarcerato ma con il divieto di lasciare il Paese. I 200mila euro raccolti e consegnati in tribunale come garanzia, hanno finalmente consentito di sbloccare la situazione. Si attende il suo rientro.