Gli arresti per lo stupro di gruppo di due turiste minorenni a Marconia di Pisticci: le hanno violentate in otto

Ci sono nuovi arresti della Polizia in queste ore nell'ambito dell'inchiesta della procura di Matera sulla violenza sessuale di gruppo subita da due turiste minorenni inglesi, in una villa alla periferia di Marconia di Pisticci (Matera), fra il 7 e l'8 settembre scorso - per la quale quattro giovani sono già in carcere. Si tratta degli altri componenti del branco che avrebbe violentato le due ragazzine.

I quattro arresti per lo stupro di gruppo di due turiste minorenni a Marconia di Pisticci

L'agenzia di stampa Ansa scrive che fra i quattro arrestati ci sono Michele Leone (22 anni), Egidio Antonio Andriulli (22), Rocco Lionetti (21) e Michele Falotico (21). La Polizia è giunta alla loro identificazione sia attraverso le indagini scientifiche eseguite sul luogo della violenza sessuale sia attraverso alcune intercettazioni ambientali fatte l'11 settembre, quando furono eseguiti i primi quattro arresti. Coloro che parteciparono alla violenza cercarono di mettersi d'accordo sulla versione da fornire agli investigatori e suggerirono ad uno degli arrestati di oggi di dare anche lui la stessa versione, nel tentativo di non essere coinvolto nella vicenda.

"Red Michael" e "Meus Deus" sono i nomi d'arte di Michele Leone ed Egidio Antonio Andriulli, entrambi di 22 anni, due dei giovani arrestati dalla Polizia con l'accusa di aver fatto parte del branco che, la notte del 7 settembre scorso, violentò due Turiste inglesi minorenni in una villa, a Pisticci (Matera). I due fanno musica "trap", considerata un sottogenere del rap. Il loro ultimo video si intitola "Conto Cash": Red Michael e Meus Deus cantano stesi su un divano, appoggiati o all'interno di un'auto di grossa cilindrata, fumando e mostrando vistosi blocchi di banconote da 50 euro.